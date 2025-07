Milano, 8 lug. (askanews) – La conferenza dei capigruppo del Senato “ha stabilito di procedere al contingentamento dei tempi del disegno di legge costituzionale sulla giustizia” per “un totale di 30 ore escluse le dichiarazioni di voto”. Lo ha comunicato in Aula il presidente del Senato Ignazio la Russa, in merito al ddl sulla separazione delle carriere.