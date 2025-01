Sicurezza Lavoro, Gemmiti: sostegno Piano Integrato Ministero

Roma, 28 gen. – “Accogliamo con favore il Piano Integrato per la Salute e Sicurezza promosso dal Ministero del Lavoro, come un ulteriore passo verso la creazione di una cultura della prevenzione diffusa. Pur necessitando di integrazione e di sviluppo, il Piano rappresenta una base per la definizione di politiche più mirate e partecipative in materia di salute e sicurezza. Come gruppo sintesi siamo pronti a mettere a disposizione il nostro know-how e la nostra esperienza, conoscendo i bisogni reali di imprese e lavoratori. Riteniamo infatti che solo tramite il convolgimento degli attori interessati sia possibile definire iniziative attuabili e concrete e non con soluzioni calate dall’altro. Solo così iniziative come questa potranno produrre cambiamenti tangibili consentendo aspicabilmente una riduzione degli infortuni e delle morti sul lavoro”.Lo dichiara Matteo Gemmiti, Head of Business Development Sintesi Spa.