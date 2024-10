Sinner: Alcaraz ha qualcosa in più, io ho margini e sono più solido

Milano, 27 ott. (askanews) – “Siamo due giocatori molto diversi.

Io tengo il ritmo molto alto, sono forte mentalmente. Lui lo è

fisicamente e tennisticamente al momento ha qualcosina in più:

gioca meglio lo slice, le volée. Ma per me è un fatto positivo:

significa che ho margini”. Così Jannik Sinner, numero uno del

tennis mondiale, parla del suo rivale Carlos Alcaraz in una

intervista a La Stampa oggi in edicola.

“Carlos in campo fa i numeri: smorzata, passante, lob… Non so

se io sarò mai così. Però come tennista sono più solido e quando

serve piazzo l’accelerazione vincente”, ha riconosciuto Sinner.

“Il successo – ha raccontato – non mi ha cambiato, sono sempre lo stesso. Non cammino a testa alta se vinco, non mi deprimo se

perdo. Non mi piace stare sotto i riflettori. Non mi atteggio.

Chi mi sta vicino sa quanto tempo dedico al tennis. Poi o piaci o non piaci, non si può controllare tutto. Io bado a chi mi sta

vicino, alla famiglia, del resto mi importa poco”.