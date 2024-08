Sinner-McDonald al 1° turno Us Open, Andreescu per Paolini

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Dopo la vicenda legata alla positività al Clostebol non punita, e in attesa di capire se la Wada farà ricorso, Jannik Sinner si rituffa nel suo mondo. Il numero 1 del mondo sarà l’uomo da battere sul cemento di Flushing Meadows, che già sta ospitando con le qualificazioni lo Us Open, ultimo Slam stagionale (Mattia Bellucci è al turno decisivo). Dopo due eliminazioni al primo turno, è il campione altoatesino è sempre arrivato almeno agli ottavi nelle ultime tre edizioni. Il miglior piazzamento è il quarto di finale del 2022. Il sorteggio ha messo l’azzurro al primo turno contro lo statunitense Mackenzie McDonald, già battuto nella finale dell’ATP 500 di Washington 2021 (3-0 il bilancio in suo favore). Sinner potrebbe poi incrociare al secondo turno Alex Michelsen, con cui ha faticato all’esordio a Cincinnati, mentre la prima testa di serie potenziale è il cileno Nicolas Jarry. Nel suo ottavo di finale ci sarebbero Stefanos Tsitsipas o Tommy Paul, che debutta conto un altro italiano, Lorenzo Sonego. Nei quarti il 23enne fuoriclasse di San Candido potrebbe scontrarsi con Daniil Medvedev ed eventualmente in semifinale con Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Lorenzo Musetti (18) ha pescato l’americano Reilly Opelka, Matteo Arnaldi (30) l’altro padrone di casa Zachary Svajda, Flavio Cobolli (31) l’australiano James Duckworth, Luciano Darderi l’argentino Sebastian Baez (21), Matteo Berrettini lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, Fabio Fognini il ceco Tomas Machac e Luca Nardi lo spagnolo Roberto Bautista Agut. In campo femminile, e in chiave azzurra, occhi puntati su Jasmine Paolini, numero 5 Wta. La toscana inizia il suo quinto US Open e complessivamente il ventunesimo Slam in tabellone principale contro una delle giocatrici nell’albo d’oro del torneo, la canadese Bianca Andreescu, che l’azzurra ha battuta due volte in altrettanti precedenti confronti diretti. Chi vince affronterà l’egiziana Mayar Sherif o l’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova. Potenziale terzo turno, poi, con Putintseva; ottavo contro Jelena Ostapenko, che affronta Naomi Osaka in un primo turno fra campionesse Slam. In questa sezione anche Leylah Fernandez, finalista nel 2021. Elisabetta Cocciaretto incrocia subito l’ucraina Kateryna Baindl, Lucia Bronzetti la neozelandese Lulu Sun, Martina Trevisan la statunitense Taylor Townsend e la veterana Sara Errani la spagnola Cristina Bucsa.

