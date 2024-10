Spagna, almeno 140 i morti per il maltempo

Roma, 31 ott. (askanews) – E’ salito ad almeno 140 il numero dei

morti causati dall’ondata maltempo che ha colpito la Spagna nelle ultime 48 ore, in particolare la comunità autonoma di Valencia: lo ha reso noto l’agenzia di stampa spagnola Efe citando fonti del governo di Madrid citando i dati ancora provvisori dei servizi di soccorso e delle forze di polizia.

La maggior parte delle vittime, oltre un centinaio, si sono registrate nella regione di Valencia, ma il maltempo ha causato morti anche in Andalucia e Csstilla-La Mancha, mentre oggi è in allerta arancione anche la zona meridionale della Catalogna e in particolare il delta dell’Ebro.

Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore dato che sono ancora decine le persone che risultano al momento disperse.