Spagna, almeno 70 morti in provincia Valencia per maltempo

Roma, 30 ott. (askanews) – L’Agenzia statale spagnola di meteorologia (Aemet) ha attivato questo oggi un’allerta rossa per rischio estremo di piogge torrenziali in alcune aree vicino Cadice, dove sono previsti almeno 120 litri per metro quadrato in 12 ore fino a mezzanotte. Il fenomeno atmosferico ieri ha colpito con violenza la provincia di Valencia e le aree circostanti, provocando almeno 70 morti e decine di dispersi.

Le previsioni di Aemet, riportate da Servimedia, indicano inoltre un’allerta arancione — rischio importante — per piogge molto intense nel resto di Cadice e nella provincia di Siviglia.

Inoltre, l’allerta gialla — rischio moderato — riguarda Huelva, gran parte di Badajoz e l’ovest di Malaga. Nel nord-est, è stata emessa oggi pomeriggio un’allerta gialla per la maggior parte della Catalogna e della Navarra, nonché per Huesca e quasi tutta la provincia di Saragozza.

