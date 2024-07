Stellantis, con Spoticar Trade marketplace per operatori del settore

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis lancia Spoticar Trade, un marketplace dedicato agli operatori commerciali dell’auto, grazie a cui in otto Paesi tra cui l’Italia, si potrà accedere in modo privilegiato a uno stock di veicoli usati di 9 marchi del gruppo (Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia, Abarth, Jeep, Peugeot, Citroèn, Fiat e Opel). A comprare e vendere sono ammessi solo concessionari ufficiali e non, commercianti e agenti commerciali, società d’aste, rivenditori approvati e non, franchising. Con la creazione di questo marketplace, nel 2025 Stellantis mira a vendere 400.000 veicoli usati ai clienti business in Europa. I clienti business vedranno facilitato il loro lavoro, poichè potranno stabilire una partnership privilegiata con i brand Stellantis tramite Spoticar Trade. Infatti, grazie alla diversità dei marchi disponibili e alla ricchezza di ciascuna gamma, Spoticar Trade darà accesso a una vasta scelta di veicoli di ogni età, motorizzazione e chilometraggio. L’offerta comprenderà anche vetture elettriche e ibride. Nuova e semplificata anche la piattaforma amministrativa, che facilita le procedure, oltre a propone ai clienti finanziamenti, soluzioni di trasporto che consentono la consegna da uno a cento veicoli e auto ricondizionate dal costruttore, pronte per la consegna. Spoticar Trade offre anche molteplici soluzioni di acquisto per soddisfare le varie tipologie di clienti business: prezzo fisso (procedura “click and buy”), aste, aste inverse, vendita di lotti. In questo modo, tutte le strutture commerciali troveranno il tipo di acquisto a loro più congeniale.

