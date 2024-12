“Strenne La7”, un Natale tra informazione, prime tv e grandi classici

Roma, 20 dic. (askanews) – Anche quest’anno, La7 celebra le feste con un palinsesto ricco di grandi appuntamenti dedicati a tutta la famiglia, sempre acceso per seguire quotidianamente l’informazione e i fatti di stretta attualità, a partire da “In Onda” condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, che da sabato 21 dicembre tutti i giorni alle 20.30 accompagnerà il pubblico con approfondimenti e analisi sempre puntuali, anche durante il periodo delle festività, mentre continuano gli appuntamenti del day time con Omnibus, Coffee Break, L’aria che tira condotta da Francesco Magnani e Tagadà con Alessio Orsingher e Luca Sappino.

A portare un tocco di allegria alla programmazione natalizia sarà Flavio Insinna con il suo “Famiglie d’Italia”, che continuerà alle 18.30, con il suo format unico, a raccontare il nostro paese da un punto di vista originale e coinvolgente.

La7 chiude l’anno in grande stile anche con due straordinari appuntamenti dedicati al mondo dello sport. Due eventi che combinano emozione, spettacolo e talento per raccontare il meglio dell’universo sportivo: il 21 dicembre – in seconda serata – tornano i Gazzetta Sport Awards con la cerimonia di gala che premia i protagonisti dell’anno: atleti, squadre e figure sportive che si sono distinti per risultati, dedizione e valori. Un’occasione per rivivere i momenti più emozionanti e scoprire i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti assegnati dalla Gazzetta dello Sport.

Il 26 dicembre – sempre in seconda serata – tra sport, società e arte sarà proposto l’evento “Christmas Gym, la Festa delle Medaglie”: dal Teatro Regio di Parma. La Federazione della Ginnastica celebra i successi delle ultime olimpiadi di Parigi con uno sfavillante galà presentato da Luca Bizzarri.

Nel corso delle festività La7 porta sul piccolo schermo anche due prime tv imperdibili: due documentari che raccontano storie iconiche e avvincenti, capaci di emozionare e far riflettere.

Il 27 dicembre l’emozionante “Nel nostro cielo un rombo di tuono” di Riccardo Milani. Una prima serata per rivivere il viaggio della vita e della carriera di Luigi “Gigi” Riva, simbolo indiscusso del calcio italiano e dell’orgoglio sardo. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze esclusive e ricostruzioni, il documentario ripercorre le tappe di un campione unico, capace di unire talento, umiltà e amore per una terra che l’ha adottato e reso eterno.

Il 2 gennaio – sempre in prima serata – arriva “Rebel Pope”, di National Geographic che racconta la straordinaria parabola di Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa gesuita e sudamericano della storia, nato e cresciuto a Buenos Aires. Attraverso immagini e testimonianze, il documentario esplora il legame profondo tra il Papa e le sue radici argentine, e il modo in cui queste hanno plasmato la sua missione pastorale e il suo impegno globale per giustizia, pace e uguaglianza.

Non mancheranno, inoltre, gli intramontabili classici del cinema, da rivedere e amare ancora una volta, insieme a prime tv che porteranno sul piccolo schermo storie intense, commedie brillanti e grandi emozioni per vivere appieno l’atmosfera natalizia: il 25 dicembre in prime time sarà protagonista il capolavoro di Mario Monicelli “Parenti Serpenti”, una commedia pungente e attuale che smaschera con ironia le dinamiche familiari, regalando risate e riflessioni amare.

La serata del 31 dicembre, in attesa della mezzanotte e subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, imperdibile maratona di grandi classici per un viaggio indimenticabile tra amore, intrighi e riflessioni con tre pellicole che hanno segnato la storia della settima arte: “Indovina chi viene a cena”, “Sabrina” e “Caccia al ladro”.

A completare l’offerta, La7 ripropone due puntate evento per permettere al pubblico di immergersi nuovamente nella magia e nelle riflessioni profonde di Corrado Augias con la “La Torre di Babele – Album”: il 30 dicembre in prime time “Cosa resta di Berlinguer”, con all’interno la spumeggiante intervista di Corrado Augias a Roberto Benigni e l’intervento di Walter Veltroni per introdurre “Berlinguer ti voglio bene”, il film diretto da Giuseppe Bertolucci nel 1977. Il 6 gennaio alle 14 “Beethoven, la meravigliosa Nona. Inno di un’Europa mancata”, dedicata al genio musicale del compositore e pianista tedesco.

Il 3 gennaio – sempre in prima serata – a 100 anni dal famoso discorso di Benito Mussolini in Parlamento che diede una svolta finale al ventennio fascista, attraverso il quale l’allora Presidente del Consiglio si assunse la responsabilità politica e morale dell’omicidio Matteotti, il grande racconto nello Speciale di Alessandro Barbero che intreccia fatti storici, testimonianze e riflessioni profonde sull’assassinio del parlamentare socialista.