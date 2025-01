Su Rai3 “Il Presidio”, docuserie sulle operazioni dei Carabinieri

Roma, 15 gen. (askanews) – Da sabato 18 gennaio, in seconda serata, arriva su Rai 3 “Il Presidio”, un programma di Claudio Camarca, prodotto dalla Direzione Approfondimento Rai. “Il Presidio” è un instant/docu che racconta il lavoro dei Nuclei Operativi e dei Nuclei Investigativi dei Carabinieri che, giorno e notte, presidiano le strade e le piazze del nostro Paese. Il programma accompagna i telespettatori nelle tante attività quotidiane di contrasto alla criminalità – quella organizzata e la malavita “spicciola” – dando vita ad una narrazione unica e coinvolgente che fotografa la dimensione umana, sociale e operativa del lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri. Otto puntate, ognuna in una città diversa d’Italia – Milano, Genova, Rho (Mi), Nocera (Sa), Caivano (Na), Bari, Taranto, Palermo – per raccontare le tante emergenze sociali di oggi, tra cui quella della droga, per la quale si registra un abbassamento dell’età di chi ne fa uso, dai 12 anni in su. Attraverso testimonianze toccanti e racconti avvincenti, la serie esplora la complessità e la varietà delle situazioni affrontate quotidianamente dalle Forze dell’ordine, mimetizzate tra la gente con abiti borghesi e alla guida di auto “civetta”. Attraverso gli interventi filmati in diretta con una troupe ENG, lo spettatore vivrà in prima persona le sfide affrontate per garantire la sicurezza delle nostre città.

“È una docuserie che si inserisce nel genere che definiamo true crime”, ha spiegato oggi nella conferenza stampa di presentazione Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai. Si tratta di “uno dei generi più seguiti dal grande pubblico, quando parte dalla realtà raccontandola nel modo più accattivante possibile, e quando invece parte dalla finzione e cerca di dargli una solidità e verosimiglianza. La Rai vanta tanti titoli di questo genere, la maggior parte sono in capo alla Direzione Approfondimento, quindi ‘Il Presidio’ si va ad aggiungere alla nostra offerta e ne sono particolarmente orgoglioso”, anche perché è “una produzione tutta interna Rai, e apre quindi un nuovo interessante capitolo nel rapporto consolidato tra servizio pubblico e Arma dei Carabinieri”.

“Ci auguriamo che dalla visione di questa docuserie emerga la competenza, la dedizione, il coraggio che i carabinieri, ogni giorno, quotidianamente mettono al servizio delle comunità”, ha dichiarato a sua volta il generale Alberto Maestri, Capo del V Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. “Sono certo che il pubblico saprà apprezzare l’affidabilità dei Carabinieri nella tutela delle comunità, nell’azione di contrasto e prevenzione dei reati, ma soprattutto nell’azione di vicinanza delle comunità, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la cittadinanza”.

“A me preme sottolineare che questa è stata una produzione molto particolare”, ha detto Claudio Camarca, regista e autore della serie. “Alle spalle di questa produzione c’è un lavoro fatto dalla Rai, insieme a me, difficilissimo. Noi siamo stati in giro tre mesi, non è facile stare tre mesi in giro con la troupe. Noi siamo partiti e non siamo più tornati. Siamo stati in giro per nove province. Alla fine ne abbiamo raccontate otto, una l’abbiamo lasciata perché non ero bravo io a tirar fuori delle cose”; ma ci ha sostenuto, in questo lavoro impegnativo, “il sentirci parte di un progetto più grande: raccontare esattamente al cittadino generico medio quello che lui non vede. Noi siamo qui tranquilli, ma perché c’è qualcuno che si va a sporcare le mani in giro. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo. C’è qualcuno che attraverso il suo sacrificio quotidiano, in qualche modo testimonia la Carta costituzionale, e questo valore lo ha incarnato anche la stessa Rai”.