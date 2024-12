Sudtirol, Fabrizio Castori è il nuovo allenatore

BOLZANO (ITALPRESS) – Il Sùdtirol comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Fabrizio Castori.

Il tecnico marchigiano ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. La decisione dopo l’esonero di Marco Zaffaroni, avvenuto ieri dopo la sconfitta per 2-1 con la Juve Stabia.

Il Sudtirol è ultimo con 13 punti nel campionato

Castori è l’allenatore in attività con più presenze in Serie B, avendone collezionate 553 nonchè il secondo di tutta la storia della serie cadetta dietro Guido Mazzetti con 572 presenze all’attivo, quindi a -19.

Lo staff di mister Castori è completato da: Riccardo Bocchini, viceallenatore; Carlo Pescosolido, preparatore atletico; Tommaso Marolda, collaboratore tecnico e Marco Castori, match analyst, che si aggiungono ai confermati: Massimo Marini, preparatore dei portieri, Danilo Chiodi, collaboratore preparatore atletico; William Luzi, collaboratore match analyst e Alberto Andorlini, preparatore atletico-recupero infortuni. Lunedì il tecnico guiderà il primo allenamento all’FCS Center.

