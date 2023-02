Suzuki spegne le luci per “M’illumino di meno” 2023

TORINO (ITALPRESS) – Spegnere le luci per accendere i riflettori sul tema della gestione efficiente dell’energia e di una vita quotidiana attenta all’ambiente. E’ questo il senso della campagna “M’illumino di meno”, che si svolge oggi, giovedì 16 febbraio, nell’ambito della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e alla quale Suzuki e la sua rete di Concessionari aderiscono per il terzo anno consecutivo.

Durante l’orario di lavoro, la sede italiana di Suzuki e tutti i Concessionari ufficiali Auto, Moto e Marine presenti sul territorio spegneranno le luci, riducendo in questo modo il proprio consumo energetico.

Il gesto ha un forte valore simbolico a cui è associato un importante effetto concreto. Riducendo il consumo energetico delle proprie sedi, Suzuki e la sua rete di 248 concessionarie eviteranno che siano immessi nell’atmosfera oltre 400 kg di CO2.

Suzuki e la sua rete daranno risonanza all’iniziativa, anche sui social network utilizzando gli hashtag #milluminodimeno e #milluminodimenoconsuzuki.

