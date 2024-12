Tajani a Fi: riforma Giustizia è la madre di tutte le riforme

Roma, 13 dic. (askanews) – “La madre di tutte le riforme è la riforma della giustizia. Non continueremmo a combattere questa battaglia per noi prioritaria se non ci avessimo creduto fin dall’inizio a dimostrazione che non era un capriccio personale di Berlusconi ma che era ed è una battaglia per dare risposte concrete cittadini per rendere il nostro paese più giusto e più competitivo”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani nella sua relazione al Consiglio nazionale del partito, in corso alla Camera.

“Andate a parlare con qualsiasi imprenditore e chiedetegli – ha proseguito Tajani – se con il sistema giudiziario di oggi, penale e civile, la sua impresa è in grado di competere con quelle di altri paesi. Il problema della giustizia anche per la competitività è pari al problema energetico e pari al problema burocratico. Dobbiamo risolverlo. Fortunatamente stiamo compiendo passi in avanti, non è nulla contro la magistratura, anzi noi vogliamo esaltare il ruolo del giudice giudicante, vogliamo che accusa e difesa siano sullo stesso piano. Stesso discorso vale per la giustizia civile, lo continuiamo a ripetere, non c’è comizio dove non diciamo che la lentezza della giustizia civile provoca un danno del 3% al nostro prodotto interno lordo, se vogliamo competere dobbiamo fare in fretta e questo Parlamento non può perdere tempo sulla riforma della giustizia perché anche questa giustizia è una questione sociale”.