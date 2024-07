Tajani: nessun problema per tenuta maggioranza da divisioni su Ue

Bruxelles, 22 lug. (askanews) – “Posso rassicurare tutti gli

italiani che non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la

tenuta della maggioranza” a seguito delle diverse posizioni

assunte dal governo e dai partiti della maggioranza nel voto per

il secondo mandato alla presidenza della Commissione di Ursula

von der Leyen, che ha avuto luogo rispettivamente in Consiglio

europeo e al Parlamento europeo. Lo ha detto il ministro degli

Esteri, Antonio Tajani, parlando alla stampa al suo arrivo al Consiglio Esteri dell’Ue.

“Il governo si è astenuto”, mentre “i partiti hanno votato in

maniera diversa”, ha ricordato Tajani. “Il governo italiano,

quando ha dovuto scegliere, ha scelto per l’astensioneáproprio

per rispetto delle differenze. Credo che da questo punto di vista sia stata corretta la scelta del presidente del Consiglio”.

“Però questo nulla ha a che vedere – ha rilevato il ministro

degli Esteri – con il ruolo dell’Italia in Europa: siamo la

seconda manifattura, siamo la terza economia, siamo un paese

fondatore. Quindi credo che all’Italia spetti un vicepresidente

che abbia anche un portafoglio di rilievo, anche per permettere

all’Italia di poter dare il proprio contributo di qualità alla

costruzione di un’Europa che deve essere sempre più competitiva a livello globale”.

Alla domanda se le divisioni in Europa possano avere delle

conseguenze anche nelle questioni interne, sul governo italiano,

Tajani ha risposto: “Assolutamente no. E’ sempre stato chiaro

che ci sono posizioni diverse: apparteniamo a famiglie diverse

noi della maggioranza di governo in Italia; ma questo non ha

alcuna ricaduta sulle attività di maggioranza e di governo”.

“Forza Italia – ha ricordato il ministro degli Esteri – ha fatto

sempre il suo dovere: è sempre stata in prima fila per realizzare il programma di governo senza creare mai alcuna turbolenza all’interno della maggioranza. Abbiamo sempre difeso i nostri valori, abbiamo sempre difeso le nostre idee senza mai

rinunciarvi, ma abbiamo sottoscritto un patto con gli elettori, e intendiamo arrivare fino alla fine della legislatura con la

maggioranza di centrodestra, alla quale siamo legati, della quale siamo parte. Direi che Berlusconi ne è stato il fondatore fin dal 1994. Governiamo regioni e città insieme, governiamo il Paese”.

Insomma, ha sottolineato Tajani, “il tema Europa è un tema che

non riguarda l’attività di politica interna, l’applicazione e la

trasformazione in fatti concreti del programma con il quale ci

siamo presentati ai cittadini. Quindi posso rassicurare tutti gli italiani che non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della maggioranza”.

“Ci sono – ha riconosciuto – delle differenti valutazioni sulla

situazione europea. Forza Italia è un partito europeista: lo

abbiamo sempre detto rimaniamo e siamo coerenti con le nostre

idee, per questo ci siamo schierati dalla parte della stabilità

delle istituzioni europee. Tutto qua”, ha concluso Tajani.