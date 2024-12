Tecnologia, al Ces 2025 anche beauty, pet tech e tanta moda

Milano, 12 dic. (askanews) – Fra meno di un mese a Las Vegas apre le sue porte il Ces, il Consumer electronics show, l’evento organizzato da Cta dedicato alle novità tecnologiche in ogni settore, dalla salute ai trasporti, dall’intrattenimento alla robotica.

Il prossimo Ces, che si svolgerà dal 7 al 10 gennaio 2025, si annuncia come il più grande di sempre, sotto la guida di Kinsey Fabrizio per la prima volta, diventata presidente di Cta nello scorso febbraio.

Oltre alle consuete sale Central, North e West dell’LVCC, per la prima volta dal 2020, anche la South Hall sarà di nuovo piena di espositori e ci si aspetta un nuovo record di presenze anche all’Eureka Park, la grande area dedicata alle startup da tutto il mondo, Italia compresa: in questa edizione dovrebbero essere più di 1.400 le realtà che hanno fatto dell’innovazione il loro presente e cercano, grazie al palcoscenico mondiale offerto dal Ces, di trovare un futuro.

Fra le novità, annunciate in una anteprima da Fabrizio, una forte presenza di aziende che riguardano il settore beauty e personal care, il pet tech, cioè tutte le tecnologie dedicate alla cura degli animali e il fashion tech, la tecnologia applicata alla moda, per scoprire quanto AI e machine learning stiano cambiando il settore. Una nuova partnership con il Council of Fashion Designers of America sancisce il focus sul settore di questa edizione.

E poi ancora i computer quantistici, la transizione energetica, la salute e la mobilità, tutti temi che caratterizzeranno questa edizione e saranno affrontati nei key note delle grandi aziende.