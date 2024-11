Tennis, Djokovic salta le Atp finals e chiude la sua stagione

Roma, 5 nov. (askanews) – Novak Djokovic non giocherà le Atp Finals. Il campione in carica ha annunciato il forfait attraverso una storia su Instagram: “È un grande onore essermi qualificato per le ATP Finals a Torino – ha scritto il serbo – Non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!”. Djokovic era sesto nella Race, ormai a un passo dalla qualificazione aritmetica al torneo che in carriera ha vinto sette volte. La presenza di Djokovic a Torino era in dubbio già nei giorni scorsi quando il serbo aveva rinunciato al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo la finale a Shanghai e il Six Kings Slam. Adesso ha sciolto le riserve, chiudendo così in anticipo la sua stagione.

Con il forfait di Djokovic diventa ufficiale il quadro dei partecipanti alle Atp Finals. Ai cinque già qualificati (Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev e Fritz) si aggiungono Casper Ruud, Andrey Rublev e Alex De Minaur. Ruolo di riserva, invece, per Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas. Ruud, Rublev e De Minaur avevano scelto di giocare i tornei di Metz e Belgrado per conquistare gli ultimi punti necessari per l’aritmetica, ma adesso sono attesi a Torino in vista dell’inizio fissato per domenica. Giovedì alle 12, invece, ci sarà il sorteggio dei gironi.