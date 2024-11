Tennis, Zverev vince a Parigi Bercy

Roma, 3 nov. (askanews) – È Alexander Zverev il nuovo campione del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un trionfo senza storia del nuovo n. 2 al mondo che ha battuto il francese Ugo Humbert con un doppio 6-2 in un’ora e un quarto di gioco. Zverev ha dominato dall’inizio alla fine, solido e centrato in tutti i passaggi. Humbert, di contro, ha avvertito la tensione per la prima finale Masters 1000 in carriera, commettendo 25 errori gratuiti. Per Zverev si tratta del 23° titolo in carriera, il 4° del 2024 e il 7° Masters 1000. Il miglior biglietto da visita per le Atp Finals di Torino che scatteranno tra una settimana esatta