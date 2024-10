“The Great Impersonator” è il nuovo album di Halsey

Milano, 24 ott. (askanews) – Uscirà venerdì 25 ottobre “The Great Impersonator” (Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo nuovo album dell’artista da oltre 50 miliardi di stream e nominata ai Grammy Awards Halsey.

L’album è stato anticipato dal brano “I Never Loved You”, scritto dall’artista insieme a Michael Uzowuru (Frank Ocean, Sza, Rosalia) e Tyler Johnson (Harry Styles, Miley Cyrus).

Il brano segue la pubblicazione dei precedenti “Ego”, singolo con il quale l’artista si è esibita ai VMA, “Lonely is the Muse”, “Lucky” e “The End”.

Questa la tracklist completa dell’album:

1.Only Living Girl in LA

2.Ego

3.Dog Years

4.Letter to God (1974)

5.Panic Attack

6.The End

7.I Believe in Magic

8.Letter to God (1983)

9.Hometown

10.I Never Loved You

11.Darwinism

12.Lonely is the Muse

13.Arsonist

14.Life of the Spider (Draft)

15.Hurt Feelings

16.Lucky

17.Letter to God (1998)

18.The Great Impersonator

Il nuovo album è un’esplorazione del tempo e del destino, e di che tipo di artista Halsey sarebbe se fosse esistita in decenni diversi. I brani al suo interno esplorano generi musicali differenti appartenenti ai vari decenni del passato, spaziando così dalla fine degli anni ’60 ai primi anni 2000. All’interno, si possono cogliere riferimenti a Fleetwood Mac degli anni ’70, a Bruce Springsteen degli anni ’80, agli Oasis, Third Eye Blind e Portishead degli anni ’90, e riferimenti del 2000 che spaziano da Britney Spears a Deftones fino a Postal Service.

Oltre all’aspetto musicale, Halsey si è divertita a impersonificare icone musicali dei vari decenni, pubblicando sui suoi profili social, foto che la ritraggono indossare le vesti di grandi artisti.

Halsey ha accumulato più di 50 miliardi di streaming globali e oltre 75 MILIONI di singoli certificati RIAA, con tutti i suoi 4 precedenti album certificati dalla RIAA. È una delle poche artiste ad aver raggiunto 1 miliardo di streaming su Spotify con quattro canzoni diverse e ad avere due dischi certificati Diamond dalla RIAA.