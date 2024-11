“Time to be” è l’innovativo progetto di Roberto Cacciapaglia

Milano, 21 nov. (askanews) – Il 28 novembre esce in digitale e prossimamente in cd e in vinile “Time to be” (Virgin Music Group), il nuovo progetto discografico di Roberto Cacciapaglia, anticipato dai brani “INCIPIT Moz-Art K.488 ReComposed” (aprile 2024), “Alma” (luglio 2024) e “Borderlands” (settembre 2024).

L’opera segna una nuova direzione nella musica del pianista e compositore di fama internazionale. Dopo aver lavorato per molti anni con grandi orchestre, in questo nuovo progetto sceglie per la maggior parte delle dieci tracce che compongono l’album una formazione essenziale: pianoforte, violoncello, violoncello elettrico e postazione elettronica. Formazione che utilizza spesso nei suoi concerti e che crea un suono profondo e puro.

L’album racchiude la sinergia tra tradizione e innovazione, tra suono acustico ed elettronica, tra emozione e spiritualità e i brani sono un invito a riflettere sul nostro essere, a ritrovare l’armonia e l’equilibrio in un mondo che spesso ci spinge alla distrazione e a fare senza sosta.

«”Time to Be” – spiega Roberto Cacciapaglia – è un viaggio che richiama armonia ed equilibrio e a vivere la musica in un modo autentico. Essere musica più che fare musica. Le composizioni guidano verso un ascolto consapevole. Ogni nota è un invito a esplorare il proprio io interiore e a riconnettersi con l’essenza universale che ci appartiene e che ci unisce. In questo progetto la tecnologia non è mai invasiva: è biologica, pensata per amplificare la purezza del suono, restituendo le vibrazioni più sottili che ogni strumento porta con sé. Il tempo citato nel titolo è il tempo di ascoltare, di essere presenti. Questo è il messaggio che “Time to Be” porta con sé: un viaggio sonoro che ci guida verso una nuova esistenza consapevole».

Il singolo “Borderlands” è stato eseguito dal vivo in prima assoluta il 19 agosto su invito del Festival of Politics di Edimburgo presso il Parlamento scozzese e in Italia il 25 settembre al Gran Teatro La Fenice di Venezia.