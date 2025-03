Torna #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete

Roma, 11 mar. (askanews) – L’undicesima edizione del tour motivazionale di Luca Abete, #NonCiFermaNessuno partirà il 12 marzo dall’Università ‘Parthenope’ di Napoli.#NonCiFermaNessuno è una campagna sociale motivazionale nata nel 2014, rivolta a giovani universitari: un progetto di comunicazione sperimentale basato sull’ascolto e sulla condivisione di esperienze che trova il suo compimento in un tour universitario che accorcia le distanze tra chi vive un disagio e chi invece è riuscito ad affrontarlo con successo. Il tour si propone come un’opportunità per ripristinare il dialogo tra gli studenti e confrontarsi su temi attuali, quali solitudine, paure, sensazione di inadeguatezza e difficoltà universitarie nel corso di 8 talk in altrettante università italiane, da Nord a Sud, isole comprese, che vedranno protagonisti migliaia di studenti a confronto con Luca Abete.’#NonCiFermaNessuno – spiega Abete – è più di un tour, è un atto di sana ribellione contro chi semina paura invece di speranza. Questo tour rappresenta non solo un punto di riferimento per le Università italiane e per tantissimi studenti, ma anche la dimostrazione che si può affrontare il tema del disagio giovanile con strumenti semplici come ascolto reciproco, confronto proficuo e supporto concreto’. L’obiettivo è accorciare le distanze tra chi vive un disagio e chi invece è riuscito ad affrontarlo con successo e, in questo modo, superare insieme la solitudine. Di qui il claim dell’edizione numero undici: Nessun? è Sol? ‘Chi soffre non urla – commenta Abete – spesso tace e nessuno sembra in grado di riconoscere quel disagio talvolta appena sussurrato. Oggi ci ritroviamo iperconnessi ma accompagnati dalla sensazione di non aver nessuno intorno. Il claim ‘Nessun? è Sol?’ è pertanto un esperimento di rotazione della prospettiva: dall’analisi della realtà, comprendere che la solitudine dipenda più dall’assenza di connessioni significative che da quella di persone intorno a sé. Insomma i social ci hanno insegnato a contare gli amici. Ora dobbiamo imparare ad averne davvero’.#NonCiFermaNessuno vanta la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il patrocinio della CRUI, conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Il format, originale e interattivo, si propone come uno spazio di sperimentazione per la comunicazione e il linguaggio. Provocatoria e di forte impatto è stata, a tal proposito, un’intensa attività di guerrilla marketing fatta proprio dagli studenti che hanno distribuito i nuovi stickers stile pop art per le strade di Napoli e provincia, divulgando i valori della campagna sociale anche sui social network. Visibilità anche sulle frequenze di R101 che si conferma radio ufficiale del tour e diffonderà in diretta tutti gli aggiornamenti anche sul web.Il sostegno fattivo alla lotta alla violenza di genere troverà spazio nella adesione della community al progetto #sempre25novembre di Sorgenia. ‘La violenza di genere è un fenomeno che riguarda tutti – dichiara Miriam Frigerio, Head of Brand & Communication di Sorgenia – e il cambiamento è un percorso lungo, che richiede uno sforzo collettivo. Crediamo che la collaborazione con #NonCiFermaNessuno sia un modo efficace per attivarlo’.Anche la sensibilità ambientale troverà spazio nelle attività promosse nel tour. Interessante, a tal proposito, la ‘sfida’ di rendere ecosostenibili le aree in cui insistono distributori automatici grazie alla diffusione dei raccoglitori del progetto Rivending. ‘Per realizzare un progetto di economia circolare come RiVending – spiega Michele Adt – Direttore Confida – è fondamentale comunicare ai consumatori la corretta gestione dei rifiuti. Per questo motivo, abbiamo aderito all’edizione 2025 del tour #NonCiFermaNessuno di Luca Abete, un’iniziativa che si rivolge direttamente alle giovani generazioni, le più sensibili ai temi ambientali’.L’installazione dei compattatori del progetto Recopet consentirà la raccolta diretta degli imballaggi di plastica anche nelle Università. ‘Puntiamo ad aumentare l’intercettazione delle bottiglie in PET e a valorizzare un materiale che, se opportunamente raccolto e riciclato, può rinascere costantemente da se stesso. – spiega Antonio Protopapa, Direttore Operativo di Corepla – Un processo virtuoso in cui tutti siamo protagonisti e responsabili, come i ragazzi ai quali ci rivolgiamo in questo tour, che mira a diffondere una cultura del riciclo duratura e condivisa e che contribuisca a garantire un futuro migliore al nostro pianeta’.Il tour sarà affiancato anche dalle attività a supporto della community di Mediaworld che ‘continua a sostenere – afferma Francesco Sodano – Marketing Director di MediaWorld – con entusiasmo il tour motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete, con il quale condividiamo appieno la mission di supportare i giovani aiutandoli ad esprimere il proprio potenziale. Crediamo fermamente nel potere di questo progetto che incoraggia le nuove generazioni ad affrontare paure e ostacoli, promuovendo crescita personale, consapevolezza e coraggio. Questi valori sono infatti alla base anche di ‘Tech Is Woman’, il nostro progetto che abbraccia i valori di Responsabilità Sociale del programma BetterWay e che da anni promuoviamo per ridurre il gender gap nelle materie STEM proprio nel mese di marzo’.Celebrerà la quinta edizione il Premio #NonCiFermaNessuno: realizzato dagli artigiani 2.0 di Polilop, verrà consegnato in ogni tappa ad uno studente protagonista di una storia di resilienza universitaria. ‘Porteremo in ogni tappa – precisa Abete – il ‘rialzismo’, l’arte di cadere e trasformare ogni caduta in un trampolino di lancio. Lo faremo studiando e utilizzando le linee comunicative proprio degli studenti, che, diventando Ambassador, saranno parte attiva del laboratorio dei linguaggi della comunicazione 2025. Riserveremo spazio all’impegno per l’ambiente, alla lotta contro la violenza di genere, offrendo anche momenti di divertimento e qualche ospite a sorpresa in grado di intercettare l’entusiasmo dei ragazzi e i valori di questa campagna sociale’.L’ascolto del target troverà strumento prezioso nelle Stabilo card utili a raccogliere e analizzare i feedback dei partecipanti. ‘In questo momento di incertezze anche per gli studenti, siamo contenti che abbiano questo spazio per ascoltare e raccontare le loro emozioni e difficoltà, – dichiara Magda Borsani – Marketing Manager STABILO Italia -. Il Tour proprio come STABILO porta sui banchi valori come libertà e voglia di esprimersi, inclusività e creatività.’L’undicesima edizione avrà come colonna sonora il brano ‘Nessuno è solo’ interpretato da Saitta scritto e prodotto da Francesco Altobelli ed Emilio Munda per la label Ondesonore Records. ‘In meno di un minuto, – dichiara Altobelli – musica e parole si fondono in un inno all’appartenenza e alla resilienza pronto a diventare virale sui social network e diffondere i valori cari a tanti giovani italiani’.Rinnovata anche la sinergia con il gruppo MAC. ‘I nostri ragazzi – ricorda il presidente Gianluca Rotondi – hanno bisogno di credere in se stessi, di credere in un mondo che si possa modificare grazie alle loro eccellenti capacità’. Preziose anche le partnership con Treeweb per lo sviluppo web della campagna sociale e la collaborazione creativa con Print Solution.Il 6 giugno 2025 il tour farà tappa alle finali del concorso nazionale Miss Mondo Italia dove Luca Abete terrà un talk per le 120 semifinaliste.Tutti gli aggiornamenti saranno presenti nella sezione news del sito noncifermanessuno.it e sulla piattaforma social del progetto.