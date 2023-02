Toyota Corolla Cross disponibile con nuovo 1.8 full hybrid

ROMA (ITALPRESS) – Toyota amplia l’offerta per Corolla Cross con un ulteriore propulsore elettrificato da 1,8 litri. Questa nuova versione presenta la quinta generazione della tecnologia leader Full Hybrid-Electric di Toyota. Il motore da 1,8 litri raggiunge una potenza di 140 CV/103 kW che si traduce in un’accelerazione 0-100 km/h in 9,9 secondi. Queste prestazioni sono accompagnate da emissioni di CO2 ai vertici della categoria – 112-121 g/km secondo le specifiche del modello (ciclo combinato WLTP). L’efficienza è garantita dalla capacità del sistema di passare al funzionamento completamente elettrico (EV) a emissioni zero quando possibile, in base alle condizioni di guida e agli input del conducente. Il modello utilizza la stessa piattaforma GA-C del modello da 2,0 litri, con la differenza principale del passaggio da una sospensione posteriore a doppio braccio oscillante multilink a una barra di torsione ad alta rigidità, consentendo più spazio nel bagagliaio (+37 litri). Le sospensioni anteriori rimangono le stesse. E’ dotata del più recente sistema multimediale Toyota Smart Connect, con un display touchscreen centrale da 10,5 pollici e grafica ad alta definizione.

Come sempre, la sicurezza è una priorità per Toyota. La Corolla Cross è dotata di T-Mate, che combina il pacchetto Toyota Safety Sense di ultima generazione con altri sistemi di assistenza attiva alla guida e al parcheggio non solo per rendere la guida più facile e sicura, ma anche per proteggere tutti gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada in vari scenari. Con l’introduzione del motore 1.8L Toyota annuncia il MY23 su Corolla Cross. Le versioni per entrambe le motorizzazioni rimangono due: Trend e Lounge. L’allestimento Trend offre di serie cerchi in lega da 18″, fari Bi-LED, climatizzatore automatico, il nuovo pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5″, connettività Apple Carplay e Android Auto, digital cockpit da 12,3″, portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati. La Lounge aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, e tetto panoramico. La porta di accesso a Corolla Cross MY23 è la versione Trend 1.8L con un listino di 37.300 euro mentre la versione Lounge ha un prezzo di 39.300 euro. Corolla Cross 1.8L Hybrid è già ordinabile, con i primi esemplari in arrivo presso i concessionari Toyota nel mese di maggio.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Toyota-