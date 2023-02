Toyota fornirà alla Hyliko i moduli fuel cell di seconda generazione

ROMA (ITALPRESS) – La start-up francese Hyliko utilizzerà le Fuel Cell Toyota di seconda generazione sui trucks per la propria offerta a emissioni zero. Quest’ultima collaborazione nel settore dei trucks arricchisce il portafoglio di partrnership nelle quali Toyota fornisce la propria tecnologia a celle a combustibile per soluzioni di mobilità ad idrogeno in diversi settori, tra cui treni, autobus, generatori elettrici e numerose applicazioni marine. Toyota Motor Europe vede con favore l’utilizzo della propria tecnologia nel più ampio settore dei veicoli commerciali, come mezzo per accelerare la crescita della mobilità a idrogeno a emissioni zero. In particolare, vede grandi prospettive di sviluppo nei trucks, che sono responsabili del 77% di tutte le merci trasportate sulle strade europee. La massa ridotta dei sistemi a idrogeno consente un carico utile maggiore ed il rifornimento rapido di idrogeno permette di massimizzare i tempi di utilizzo dei mezzi pesanti. La domanda di grandi volumi di idrogeno nel campo dei veicoli pesanti, contribuisce allo sviluppo ed alla sostenibilità economica delle infrastrutture per l’erogazione dell’idrogeno.

A livello globale, Toyota sta già lavorando con diversi partners per integrare la tecnologia Fuel Cell nel trasporto pesante. Il progetto Zanzeff “Shore to Store” negli Stati Uniti, iniziato nel 2019, ha recentemente dimostrato che i trucks elettrici a celle a combustibile possono eguagliare le prestazioni Diesel e fornire un’alternativa a emissioni zero pronta per l’implementazione commerciale. La partnership con Hyliko segna anche un ulteriore passo di Toyota verso la creazione di ecosistemi legati all’idrogeno in Europa, stimolando l’espansione sia dell’offerta che della domanda di modelli di business concreti. La strategia di partnership di TME mira a sviluppare sinergie tra i diversi settori di attività industriali e sostiene le comunità territoriali che desiderano sviluppare veri e propri corridoi dell’idrogeno.

“Siamo lieti di annunciare l’accordo con Hyliko per la fornitura dei nostri moduli Fuel Cell. Hyliko è una start-up dinamica con una visione ampia sull’idrogeno, in quanto prevede di offrire tutti i componenti principali di un eco-cluster: un truck a celle a combustibile, la fornitura di idrogeno verde e uno schema di leasing e manutenzione. Avere una visione integrata ed a lungo termine sulla crescita di un ecosistema dell’idrogeno è necessario per la sostenibilità aziendale e per rassicurare gli investitori. Insieme a partner come Hyliko, continueremo a stimolare gli eco-cluster in tutta Europa verso una società dell’idrogeno più diffusa, come uno dei principali elementi costitutivi per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040”, ha dichiarato Thiebault Paquet, Vice President Toyota Motor Europe R&D2 e Head of Fuel Cell Business.

Hyliko metterà sul mercato due modelli di truck a celle a combustibile: una motrice da 44t e un truck fisso da 26t (disponibile nelle versioni 6×2 e 6×4). Ognuno di questi modelli sarà equipaggiato con due moduli a celle a combustibile Toyota. Come parte dell’offerta di leasing per i trucks, Hyliko prevede di realizzare la propria infrastruttura di idrogeno verde, comprensiva di produzione, stoccaggio e distribuzione di carburante. “Siamo assolutamente entusiasti di collaborare con Toyota che equipaggerà i nostri primi veicoli con la sua tecnologia a idrogeno. Rinomati per la loro affidabilità e i loro livelli di prestazioni, i moduli a celle a combustibile Toyota sono componenti chiave nella progettazione e costruzione dei nostri nuovi trucks a idrogeno. Oltre al nostro desiderio di sviluppare veicoli puliti ed efficienti per il trasporto merci su strada, ci stiamo impegnando nell’implementazione di tutti i componenti chiave dell’offerta, incluso il leasing, la manutenzione e la fornitura di carburante a idrogeno. Non vediamo l’ora di presentare il nostro nuovo truck a celle a combustibile in tempi brevi, per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto merci su strada, un settore chiave della nostra economia”, ha commentato Ovarith Troeung, CEO di Hyliko.

