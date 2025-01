Trasporto intermodale, si rafforza partnership Gruppo Di Martino-SICOM

ROMA (ITALPRESS) – La collaborazione tra F.lli Di Martino e SICOM si rafforza, puntando su innovazione e sostenibilità nel settore del trasporto intermodale. La flotta di unità intermodali del Gruppo Di Martino si amplia ulteriormente con l’introduzione di 160 nuove unità di carico, portando a oltre 2.500 il numero totale di casse attive sulle principali relazioni ferroviarie nazionali e internazionali.

Nello specifico, il nuovo investimento comprende: 150 casse da 45 piedi con profilo C45 (highcube), ideali per carichi standard; 10 casse speciali da 45 piedi con profilo C64, progettate per il trasporto di merce voluminosa, con una capacità di carico di 100 metri cubi.

Queste casse intermodali, 100% made in Italy, sono prodotte negli stabilimenti SICOM di Cherasco utilizzando acciaio verde italiano e energia rinnovabile, in linea con un approccio sempre più ecologico e sostenibile.

“Il design esclusivo, sviluppato appositamente da SICOM per F.lli Di Martino, garantisce resistenza, capacità di carico e durata, offrendo prestazioni ottimali per il trasporto ferroviario – si legge in una nota del Gruppo Di Martino -. Un ringraziamento speciale va ai professionisti di SICOM, la cui manualità ed esperienza hanno reso possibile la realizzazione di un prodotto completamente personalizzato, simbolo di qualità italiana.

Con questa operazione, il gruppo Di Martino conferma il proprio impegno verso un trasporto più sostenibile ed efficiente, consolidando la propria posizione di leader nel settore intermodale”.

– foto ufficio stampa F.lli Di Martino –

(ITALPRESS).