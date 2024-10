Tre Allegri Ragazzi Morti, a Bologna la grande festa “Halloween 2024”

Roma, 24 ott. (askanews) – A pochi giorni dal tour europeo, tutto è pronto per “Halloween 2024”: un evento speciale, il 31 ottobre all’Estragon di Bologna, per celebrare i 30 anni dei Tre Allegri Ragazzi Morti, proprio nel giorno del loro compleanno. Una festa in perfetto stile Tre Allegri, fatta di ospiti speciali, sorprese e quell’energia travolgente che da tre decenni accende i loro live.

Il 29 ottobre il trio mascherato rilascerà su tutte le piattaforme digitali “Crocchette Dub”, nuovo estratto da “Garage Dub”, la versione dub di “Garage Pordenone” realizzata da Paolo Baldini DubFiles, disponibile in esclusiva in vinile dal 7 novembre al PAFF! – Palazzo del Fumetto di Pordenone, in occasione dell’inaugurazione di “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo” e dal 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Curata da Paola Bristot, dal 7 novembre 2024 al 9 marzo 2025 la mostra “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo” offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il fantastico mondo di Tre Allegri Ragazzi Morti, simbolo della musica indipendente italiana. I partecipanti saranno accompagnati in un viaggio attraverso la dimensione sorprendente e originale della band, entrando nei disegni di Davide Toffolo, nell’atmosfera dei concerti e indossando le inconfondibili maschere da teschio.

“La nuova canzone per me” è l’ultimo inedito dei Tre Allegri Ragazzi Morti, pubblicato lo scorso 4 ottobre: un brano d’amore che riflette ironicamente sulle conseguenze e la fine di un rapporto, raccontando lo stupore e la gioia nel riconoscere una ragazza libera e contemporanea. Metafora del rapporto tra il gruppo e il suo pubblico, che si rinnova da oltre trent’anni, evoca il sound dei tormentoni da autoscontro degli anni ’80, con chitarre scintillanti e un ritornello che si avvita al cervello. Il videoclip d’animazione, diretto da Erika De Nicola e prodotto da MoviMenti, è un vero e proprio reboot del video di “Occhi bassi”. Come nell’originale del 1999, anche qui la protagonista combatte un mostro che minaccia il nostro mondo, supportata da tre topi da cavalcatura e da un gigantesco Elvis Presley.