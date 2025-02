Triathlon, ad Abu Dhabi la staffetta mista azzurra sul podio

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia sale sul podio nella staffetta mista della tappa di Abu Dhabi, primo appuntamento stagionale delle World Triathlon Championship Series ed evento inaugurale del nuovo quadriennio olimpico, che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028. La squadra composta da Alice Betto, Bianca Seregni, Nicola Azzano ed Euan De Nigro chiude la gara degli Emirati Arabi con il tempo complessivo di 01:32:24, che vale il terzo posto. Trionfano i campioni di Parigi 2024 della Germania (01:32:05), seconda posizione per gli Stati Uniti (01:32:21).

“Siamo molto felici di questo risultato, considerando che la staffetta è una cartina di tornasole della qualità del gruppo di atleti a disposizione”, ha affermato il direttore tecnico azzurro, Matteo Torre. “Conquistare il terzo posto ad Abu Dhabi con un team composto da metà atleti più esperti e metà giovani è un segno di stabilità dinamica di una squadra in cui tutti gli elementi possono essere valorizzati rispetto alle circostanze e al momento della stagione”, ha aggiunto Torre.

“Questa gara dimostra che la staffetta richiede molta pazienza, anche quando le cose si fanno complicate, e che è si tratta di una prova imprevedibile: bisogna mettere sul tavolo le carte, senza mai dare nulla per scontato”, ha concluso il dt azzurro.

– foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).