Troye Sivan pubblica il suo quarto album She’s the Best

Milano, 10 ott. (askanews) – L’artista pop internazionale e autore dalla grande forza creativa, Troye Sivan pubblica il suo quarto album in studio, She’s the Best, accompagnato dal nuovo singolo “FF”.

Mentre il singolo “She’s the Best” esplora la femminilità, le donne e tutte le persone di identità femminile che hanno avuto un ruolo importante nella vita di Sivan, “Party” cattura l’euforia e il senso di libertà della notte e della vita notturna. “FF”, invece, si fa più introspettivo, dando voce alla solitudine e al desiderio che si celano dietro i momenti più esplosivi dell’album. Scritta e prodotta insieme a Jack Antonoff, George Daniel, Cirkut, Madison Love, Leland e Jasper Harris, “FF” è una dichiarazione d’amore senza filtri, dedicata al desiderio per qualcuno che ancora non fa parte della nostra vita. Sivan immagina una relazione futura con un uomo che deve ancora incontrare, trasformando l’incertezza e la solitudine dell’attesa in qualcosa di euforico.

“FF” è una canzone d’amore per un uomo che ancora non conosco. O almeno, non credo di conoscere. È la versione di me più pervasa dal desiderio e parla di quanto possa essere solitario amare qualcuno che ancora non è nella tua vita. Potrebbe sembrare una promessa, ma in realtà è un desiderio. – Troye Sivan

Il brano cresce fino ad arrivare alla sua dichiarazione d’amore più diretta: “Io e il mio amore saremo fottutamente insieme per sempre, sono finiti i giorni in cui aspettavo il piacere, cemento e acciaio, come una vera e propria architettura.”

Il video che accompagna il brano, diretto dal suo storico collaboratore Gordon von Steiner, è stato girato a Fire Island e si sviluppa come un ritratto cinematografico e sospeso dell’intimità e del desiderio. Tra le spiagge di Fire Island, gli ambienti più intimi e i momenti di vicinanza tra Sivan e l’uomo al centro della canzone, il film dà vita all’universo di “FF”. Ne emerge un racconto sospeso e onirico, che cattura perfettamente il senso di attesa del brano e quella sensazione di lasciarsi completamente travolgere da una persona che, nella realtà, non è ancora entrata a far parte della vita di qualcun’altro. Fire Island, e in particolare le comunità di Cherry Grove e Fire Island Pines, è da tempo un importante punto di riferimento e di ritrovo per la comunità LGBTQ+, con una storia profondamente legata alla libertà queer, alla creatività e all’espressione di sé. È proprio in questo contesto che il video esplora l’estasi del desiderio, la connessione e l’emozione di tutte le possibilità ancora da vivere.