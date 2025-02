Trudeau: idea Trump di annettere il Canada agli Usa è cosa reale

Roma, 7 feb. (askanews) – Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto, nel corso di un incontro con imprenditori canadesi, che la minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il Canada “è una cosa reale”. Lo scrive il sito dell’emittente satellitare statunitense Cnn, che precisa di aver avuto conferma delle affermazioni di Trudeau da due imprenditori canadesi presenti all’incontro.

I commenti di Trudeau, riportati per la prima volta dal Toronto Star, sono stati raccolti da un microfono aperto quando Trudeau credeva che i media fossero stati scortati fuori. “Il signor Trump ha in mente che il modo più semplice per farlo è assorbire il nostro Paese ed è una cosa reale. Nelle mie conversazioni con lui su…”, ha detto Trudeau prima che il microfono si spegnesse. Il sito del network satellitare ricorda che in un’intervista rilasciata in precedenza alla Cnn, prima dell’insediamento di Trump, Trudeau aveva dichiarato che i commenti di Trump sulla trasformazione del Canada nel 51mo Stato degli Stati Uniti erano solo un modo per deviare l’attenzione dalle conseguenze delle sue minacce tariffarie.