Tv, arriva Mermaid Magic serie in CGI che invita a salvare oceani

Roma, 29 lug. (askanews) – Dal 22 agosto arriva su Netflix in tutto il mondo la nuova serie animata in CGI “Mermaid Magic”.

In “Mermaid Magic”, l’impavida principessa Merlinda e le sue guerriere amiche sirene Sasha e Nerissa accompagneranno il pubblico in un viaggio sulla terraferma per combattere il malvagio pirata Barbarossa, che minaccia di prosciugare la magia degli oceani per mezzo di mostri marini creati dall’inquinamento provocato dagli umani.

La serie farà immergere il pubblico nel mondo di Mertropia attraverso immagini mozzafiato e un racconto che unisce magia, azione e humor, affrontando, al contempo, problematiche fondamentali che affliggono il Pianeta, come la salvaguardia degli oceani. La serie è infatti una forte sostenitrice della protezione della vita nei nostri mari, e diffonde messaggi ad adulti e bambini a favore della tutela dell’ambiente, al fine di incoraggiare tutti ad intraprendere anche la più piccola azione che possa fare la differenza. Per rafforzare il messaggio ecologico, fra i personaggi principali ci sono due giovani biologi di un centro di salvataggio marino, impegnati a studiare per proteggere l’oceano e le sue creature.

Ideata e prodotta da Igino Straffi, stupirà per l’altissima qualità dell’animazione. La nuova serie prende vita, infatti, grazie a un team artistico d’eccezione: hanno lavorato alla produzione lo studio di animazione Rainbow/Bardel (vincitore di un Emmy Award), gli sceneggiatori Rich Burns e Nancy Cohen, già affermati nel panorama mondiale per opere come Spirit: Avventure in Libertà, e Guy Bar’ely, lo stimato showrunner di Kung Fu Panda e I Minion.