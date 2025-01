Tv, la quinta stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’ dal 27 marzo

Roma, 20 gen. (askanews) – Prime Video ha svelato oggi le date di uscita della seconda stagione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro” e della quinta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, i due comedy show Original italiani saranno disponibili in esclusiva su Prime Video rispettivamente dal 27 febbraio e dal 27 marzo.

Tornano in veste di giurati di “LOL Talent Show” Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di “LOL”, al loro fianco la new entry Lillo Petrolo. Confermata la conduzione di Mago Forest anche lui veterano del comedy show, che accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di “LOL”. Saranno quattro le guest star di puntata, Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani, che si uniranno alla giuria e potranno cambiare le sorti di un concorrente. In gara comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere che si esibiranno davanti alla giuria per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quinta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”.

Nella quinta stagione, un nuovo cast di dieci grandi comici e professionisti della risata affronterà la temuta sfida a rimanere seri per sei ore consecutive provando a far ridere gli avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Già annunciati i protagonisti Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli a cui si unirà il vincitore di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”. Nelle vesti di arbitri e conduttori, due host d’eccezione Alessandro Siani e Angelo Pintus che osserveranno l’esilarante gara comica dalla control room.

Le nuove stagioni dei due comedy show Original italiani sono prodotte da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e saranno disponibili su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.