U21 all’esame San Marino, Nunziata “Gara facile? Va giocata”

LATINA (ITALPRESS) – “Quella con San Marino è una partita da giocare come tutte le altre, con grande attenzione, voglia e determinazione e l’obiettivo di fare risultato. Molti pensano che sia facile ma le gare sono facili se le fai diventare tali e per riuscirci devi giocare ad alti livelli”. Carmine Nunziata cerca di tenere alta la tensione in casa Under 21, alla vigilia del match contro San Marino a Latina e valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Un impegno in cui i 3 punti sono obbligatori in vista delle ultime due gare – Norvegia martedì prossimo e Irlanda a metà ottobre – che decideranno le sorti del girone. “Ai ragazzi dico sempre che è importante giocare il nostro calcio, fare le nostre cose per bene – sottolinea il ct degli azzurrini ai microfoni Rai – Poi le partite vanno sempre giocate: sulla carta potrebbe essere una partita più abbordabile ma va affrontata come le altre, ogni gara va affrontata allo stesso modo. Dobbiamo entrare nella mentalità che abbiamo due partite importanti in cui dobbiamo fare il massimo”, insiste Nunziata riferendosi anche alla trasferta norvegese. Fra i volti nuovi dell’Under 21 lo juventino Savona, subito titolare con Thiago Motta nelle prime uscite di campionato. “Siamo sempre molto attenti a tutti i ragazzi – prosegue – Lui è stato sempre seguito dal Club Italia come tanti altri e alla fine abbiamo deciso di convocarlo, come del resto anche Pisilli che era venuto comunque al torneo di Tolone ma senza fare gare ufficiali”. L’orario, con fischio d’inizio fissato alle 16.45, non deve essere un alibi (“dobbiamo pensare solo ad andare in campo e fare il massimo per vincere la partita”), la squadra sta bene a eccezione del solo Prati (“stiamo valutando le sue condizioni giorno per giorno”) e per domani “ho solo l’imbarazzo della scelta. Non ci vediamo da mesi, ma questo è un gruppo rodato, abbiamo un obiettivo in testa e vogliamo raggiungerlo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).