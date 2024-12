Ucraina, mercoledì a Bruxelles vertice leader Europa e Rutte con Zelensky

Roma, 13 dic. (askanews) – Mercoledì prossimo, a Bruxelles, si terrà una vertice sull’Ucraina a cui parteciperanno il presidente Volodymyr Zelensky, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier polacco Donald Tusk, il premier britannico Kier Starmer, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Sul tavolo un confronto su un rafforzamento del sostegno a Kiev. I leader, secondo un’indiscrezione dell’agenzia di stampa tedesca Dpa confermata da diverse fonti diplomatiche a Bruxelles, discuteranno anche della possibilità di inviare in Ucraina contingenti militari europei per controllare un eventuale cessate il fuoco e dare garanzie di sicurezza nel caso dell’avvio di negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in corso.