Ucraina, Tajani: Orban da Putin? Non mi sembra momento per visita

Roma, 5 lug. (askanews) – Viktor Orban “va a Mosca come primo ministro ungherese. Non mi sembra il momento di fare visite in Russia, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in una conferenza stampa.

“Noi siamo per costruire la pace che non può essere una resa a Putin, deve garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina. La proposta di Putin è una proposta farsa, non veritiera. Ben venga il confronto ma noi continueremo ad aiutare l’Ucraina”, ha concluso Tajani.