Ucraina, Volenterosi “Mantenere pressione collettiva sulla Russia”

| 17 Agosto 2025 21:00 | 0 commenti

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato nel pomeriggio a una nuova video-conferenza della Coalizione dei Volenterosi, che ha permesso un coordinamento in vista dell’incontro di domani a Washington.
“Nel corso della discussione – spiega Palazzo Chigi in una nota – è stata ribadita l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, che dovrà essere coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro. La discussione ha inoltre confermato la necessità di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

