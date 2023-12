Ue, Meloni: Orban? Italia ha ruolo perchè dialoga con tutti

Bruxelles, 15 dic. (askanews) – “Io ho fatto quello che avevo detto che avrei fatto: si è molto più utili quando si ha la facoltà di parlare con tutti e quando si cerca un punto di incontro. Se non riusciamo a fare questo non riusciamo ad arrivare agli obiettivi, bisogna avere una capacità di dialogo e di mediare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo, a chi le chiedeva del suo colloquio di ieri con Viktor Orban.

“Questo – ha aggiunto – ha consentito all’Italia di avere un ruolo da protagonista per i risultati che abbiamo ottenuto, non siamo riusciti in tutti gli intenti ma dobbiamo continuare a lavorare. Questo è il modo più serio di arrivare a obiettivi utili per tutti e per la credibilità dell’Ue. In particolare in questa fase, con le crisi in corso, dobbiamo cercare di unire e non di divaricare ultertiormente perchè ci indeboliamo ancora di più”.