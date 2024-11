Under 21, Nunziata “Test con Ucraina utile per il collettivo”

ROMA (ITALPRESS) – Archiviato il pareggio per 2-2 ottenuto nell’amichevole di venerdì scorso contro la Francia, la Nazionale Under 21 è pronta a tornare in campo per il suo ultimo impegno dell’anno. Martedì alle ore 18:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia arriverà l’Ucraina, per un test che si preannuncia molto interessante. Il commissario tecnico Carmine Nunziata, infatti, avrà la possibilità di affinare i meccanismi di squadra e di testare altri giocatori in vista dell’Europeo di categoria, che andrà in scena dal 12 al 29 giugno 2025. “Questa gara sarà utile per valutare meglio chi ha giocato meno, ma anche a livello di squadra. Alla fine è il collettivo a fare la differenza. Qualcuno in campo venerdì scorso dovrà rigiocare, Zanotti invece preferisco non rischiarlo. Pafundi è un giocatore che ha grandissime qualità e giocherà sicuramente, speriamo che per lui possa essere un’opportunità per giocare anche nel club”, ha spiegato il ct azzurro in conferenza stampa. Nunziata vuole che la sua squadra mantenga alta l’attenzione, poichè l’Ucraina è un avversario tutt’altro che semplice da affrontare.

“E’ una squadra forte e negli ultimi anni è sempre arrivata in fondo nelle competizioni. Ha qualità, soprattutto nel reparto offensivo. Bisogna trarre dei vantaggi in base alle squadre che affrontiamo, speriamo di riproporre delle cose che abbiamo provato”. Il commissario tecnico ha sempre poco tempo a disposizione per fare degli esperimenti e questo test sarà una buona occasione per lui, ma anche per tutti i suoi giocatori: “Ai ragazzi dico sempre la stessa cosa, sono tutte delle opportunità. Giocare partite di livello internazionale è sempre molto importante e i ragazzi devono sfruttare ogni opportunità che viene data. Abbiamo sempre poco tempo per lavorare, ma in queste sfide hai un pò di tempo per migliorare ed è fondamentale”, ha aggiunto Nunziata.

