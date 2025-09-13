Urso “Abbiamo liberato il Sud dalla rassegnazione”

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Dall’inizio della legislatura, dopo aver abolito la follia del reddito di cittadinanza e aver così spezzato le catene del Mezzogiorno, che si era piegato nella rassegnazione e nel clientelismo, abbiamo creato centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, più qui al Sud che nel resto d’Italia“. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento “Spazio Sud”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia a Paestum.

“Il Sud è cresciuto con un ritmo di un terzo superiore al resto d’Italia e anche a buona parte del continente europeo – ha aggiunto -. Più Pil, più investimenti, più occupazione. Abbiamo liberato il Sud dalla rassegnazione, ora occorre guidarlo per tornare ad essere protagonista di questa politica globale. E’ possibile farlo, è doveroso farlo e mi auguro che sia recepito pienamente anche dagli elettori del Mezzogiorno”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).