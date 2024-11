Usa 2024, Harris appare a sorpresa al Saturday Night Live

Milano, 3 nov. (askanews) – La candidata democratica alla presidenza Usa – e vicepresidente – Kamala Harris si è presa una pausa dalla campagna elettorale negli swing states ed è andata a New York, dove è stata ospite, a sorpresa, dell’iconico “Saturday Night Live”.

Harris – che nel frattempo nel sondaggio finale dell’Iowa ha portato a casa il 47% contro il 44% dell’ex presidente Donald Trump – ha fatto un’apparizione fuori programma, assieme alla sua imitatrice del Saturday Night Live, Maya Rudolph all’inizio della puntata del 2 novembre condotta dallo scrittore e attore John Mulaney. “Ed è stato come guardarsi allo specchio, letteralmente” fa notare la Nbc.

Dopo una sosta in Carolina del Nord, l’aereo della vicepresidente era apparentemente diretto a Detroit, ma non appena l’aereo è decollato, i suoi consiglieri hanno fatto sapere che la Harris era in realtà diretta nella Grande Mela. Lì è apparsa nel popolare programma di intrattenimento “Saturday Night Live”: l’episodio del popolare show è l’ultimo prima del giorno delle elezioni di martedì.

La vicepresidente è apparsa in una scena insieme con l’attrice del SNL Maya Rudolph, che ha interpretato Harris numerose volte dal 2019. Rudolph-Harris si è guardata allo specchio durante l’episodio, trovandosi davanti la vera Harris sorridente. La parodia di Rudolph della vicepresidente è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, dalla critica, e dalla stessa Harris.