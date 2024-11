Usa 2024, Harris: voltiamo pagina dopo decennio di paura e divisioni

Roma, 4 nov. (askanews) – “In queste elezioni abbiamo l’opportunità di voltare pagina rispetto a un decennio di politica guidata dalla paura e dalla divisione: ne abbiamo abbastanza”. Così la candidata democratica alla Casa Bianca, la vicepresidente Kamala Harris durante il suo comizio a Allentown, in Pennsylvania, lo stato più incerto fra quelli indecisi, e fra i più popolosi, uno stato cruciale per l’elezione, dove nella giornata della vigilia del voto ha in tutto quattro comizi in programma. “L’America è pronta per un nuovo inizio”, ha aggiunto.

Harris ha aperto il suo discorso dicendo: “Abbiamo lo slancio dalla nostra parte. Lo sentite?”. “Sono orgogliosa del mio impegno di lunga data nei confronti di Porto Rico e del suo popolo e sarò un presidente per tutti gli americani”, ha poi ricordato, insistendo di nuovo su Porto Rico, il territorio caraibico degli Stati Uniti definito un’isola di spazzatura galleggiante da un comico durante un grande comizio di Trump a New York una settimana fa. Anche se i residenti di Porto Rico non possono votare perché è un territorio d’oltremare e non uno stato dell’Unione, centinaia di migliaia sono gli elettori di origine portoricana residenti negli Stati Uniti.

“In questo momento stiamo combattendo per la nostra democrazia. Amiamo la nostra democrazia e la democrazia può essere un po’ complicata a volte. Ma va bene così”, ha poi detto poco dopo che una donna aveva cercato di interrompere il suo discorso protestando – forse sulla guerra in Medio oriente.