Usa 2024, volano i titoli Trump Media +40% e Tesla +13,31%

Roma, 6 nov. (askanews) – Il titolo Trump Media sfiora il più 40% negli scambi dell’after hours sul Nasdaq. La società che controlla i social media di Donald Trump, che emerge come netto vincitore delle presidenziali, è arrivata a segnare un più 39,42% negli scambi dell’after hours sul Nasdaq, a 47,32 dollari. Ieri il titolo aveva chiuso in ripiegamento dell’1,16% a 33,94 dollari.

Impennata anche per Tesla, più 13,31% a 285 dollari – in questo caso nell’after hours sul Nyse – per il produttore di auto elettriche di Elon Musk, che nelle ultime settimane è stato il maggiore sostenitore nel panorama imprenditoriale della candidatura Trump.