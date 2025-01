Usa, Bessent (Tesoro) vuole dazi universali incrementali su import

Roma, 28 gen. (askanews) – Il neo segretario di Stato al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, la cui nomina è stata appena confermata dal Senato, spinge per introdurre un sistema di dazi generalizzati incrementali che partirebbe dal 2,5%, per tutte le importazioni verso gli Usa. Lo riferisce il Financial Times, citando diverse fonti anonime a conoscenza della questione.

Ogni mese questo dazio fisso salirebbe, sempre nella misura del 2,5%, in modo da dare alle imprese il tempo di adattarsi al nuovo quadro e ai Paesi il tempo (e la pressione) per negoziare con Washington.

In assenza di specifici accordi, secondo il quotidiano è previsto che i dazi raggiungano il 20%, con tempistiche tuttavia molto più graduali rispetto a quello che era stato precedentemente annunciato dal presidente Usa, Donald Trump, durante la campagna elettorale.

Resta da vedere se il sistema proposto da Bessent sarà avallato da Trump e il quotidiano precisa che non è chiaro se altri esponenti della nuova amministrazione Usa siano favorevoli a questa soluzione.