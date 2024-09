Usa, Biden: Vicini ad obiettivo di 10 mln di case con energia eolica

New York, 5 set. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden, in una dichiarazione pubblicata sul sito della Casa Bianca, ha spiegato che la sua amministrazione sta facendo progressi significativi nel raggiungere l’obiettivo di alimentare più di 10 milioni di case statunitensi attraverso l’energia eolica entro il 2030. La scelta di questo tipo di energia consentirà di tagliare 78 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

“Quando sono entrato in carica, gli Stati Uniti non avevano alcun progetto eolico offshore in acque federali e il settore stava lottando per prendere piede”, ha dichiarato Biden, aggiungendo che grazie agli investimenti del governo sono stati approvati “dieci progetti eolici offshore”. L’amministrazione Biden ha lanciato l’iniziativa sull’eolico a marzo 2021, quando c’era solo un progetto a Rhode Island.

Oggi il presidente sarà a Westby, nel Wisconsin, dove dovrebbe annunciare 7,3 miliardi di dollari di finanziamenti “per un’elettricità pulita, conveniente e affidabile per l’America delle campagne”.