Usa, inflazione frena come da attese al 2,5% annuo ad agosto

Roma, 11 set. (askanews) – Calmieramento in linea con le attese per l’inflazione negli Stati Uniti: ad agosto i prezzi hanno segnato un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e il tasso di crescita su base annua si è smorzato al 2,5%, secondo la stima preliminare diffusi dal governo (U.S. Bureau of Labor Statistics).

A luglio l’inflazione Usa aveva segnato una risalita al 2,9%, con un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente pari allo 0,2%. Mediamente per agosto gli analisti prevedevano un nuovo rialzo mensile dei prezzi dello 0,2% ma un calmieramento del tasso di crescita su base annua al 2,5-2,6%.

La frenata del caro vita spiana la strada a un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, la prossima settimana.