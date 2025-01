Usa, salgono a 16 le vittime per l’incendio di Los Angeles

Roma, 12 gen. (askanews) – Salgono a 16 le vittime per l’incendio che sta sconvolgendo la California e in particolare Los Angeles. Lo riporta la Cnn, aggiungendo come l’incendio costiero di Palisades è stao contenuto almeno all’11%, ma ora si sta spostando verso l’entroterra, verso Brentwood e altre comunità vicino al Getty Center e all’Ucla.

Oltre 100mila residenti sono ancora sottoposti a ordini di evacuazione, mentre l’incendio di Eaton ad Altadena e altri incendi nella contea continuano a bruciare.

Le autorità hanno confermato almeno 16 morti, aggiungendo però che non è ancora possibile valutare il totale effettivo delle vittime.