Usa, senatore dem Cardin: Trump vorrà assicurarsi che Ucraina vinca

Milano, 23 dic. (askanews) – Il senatore Ben Cardin, grande vecchio dell’establishment della politica estera democratica, ha fatto due previsioni audaci per il Congresso mentre si prepara a lasciare il suo incarico.

In un’intervista con il NatSec Daily, concessa dal democratico del Maryland prima del pensionamento, Cardin ha affermato di sperare che i repubblicani manterranno la linea sul sostegno all’Ucraina quando Donald Trump riprenderà la Casa Bianca. “Trump ha un modo diverso di condurre la politica estera, ma alla fine mi aspetto che voglia assicurarsi che l’Ucraina vinca davvero questa guerra perché conosce le conseguenze se non ci riuscisse”, ha detto Cardin.

Sostiene inoltre che la crescente rabbia dei democratici nei confronti delle politiche belliche del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gaza non danneggerà in realtà il sostegno democratico a Israele nel lungo termine, un’opinione che altri legislatori di sinistra contestano. “Ci sono molti democratici che hanno molti problemi con la direzione che sta prendendo il Primo Ministro Netanyahu, in particolare con chi fa parte del suo governo di coalizione”, ha detto Cardin. “Ma questo non è Israele. È l’attuale coalizione di gabinetto. E questo non dovrebbe tradursi in ostilità verso lo Stato di Israele”.

A novembre, il Congresso ha preso in considerazione per la prima volta in assoluto una misura che avrebbe bloccato le vendite di armi a Israele. Non è stata approvata, ma 19 senatori, tutti membri del caucus democratico, hanno sostenuto la misura nonostante le sollecitazioni della Casa Bianca e dei democratici pro-Israele come Cardin ad opporsi. Cardin ha definito tali voti “fuorvianti”, ma ha affermato di averli interpretati come opposizione a Netanyahu, ma non a Israele. “Non sono preoccupato per il sostegno del Partito Democratico a Israele”, ha affermato.