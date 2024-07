Usa2024, Harris sente anche Obama e i Clinton in cerca di sostegno

Roma, 22 lug. (askanews) – La vicepresidente degli Stati uniti Kamala Harris ha parlato con gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, nonché con l’ex segretario di Stato Hillary Clinton, secondo una fonte a conoscenza dei fatti citata da Cnn, nelle oltre 10 ore che ha trascorso lavorando al telefono domenica pomeriggio e fino a sera per raccogliere il sostegno dei leader democratici dopo che il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa per la Casa bianca. Obama non ha al momento appoggiato Harris, lasciando spazio al dibattito alla Convention Dem, a differenza della famiglia Clinton che ha dato il suo sostegno.

Come ha riferito la Cnn, in meno di un giorno Harris ha parlato con più di 100 leader di partito, deputati e senatori, governatori, leader sindacali e vertici di organizzazioni di difesa dei diritti civili.

Dopo l’annuncio domenicale di Biden, Harris, circondata dalla famiglia e dallo staff nella sua residenza, ha trascorso più di 10 ore e durante ciascuna chiamata, la vicepresidente ha affermato di essere grata a Biden per il suo appoggio, ma ha sottolineato che intende lottare per la nomina a pieno titolo, scrive Cnn.

Finora oltre 500 delegati alla Convention nazionale democratica, 19-22 agosto, hanno appoggiato Harris, inclusi i 290 delegati e 220 superdelegati che avevo sostenuto Biden.