Usa2024, la “noce di cocco”, il simbolo virale di Kamala Harris

Roma, 23 lug. (askanews) – La ‘noce di cocco’ sta diventando il simbolo virale della campagna elettorale di Kamala Harris. Sui social si moltiplicano i riferimenti al “cocco”, in riferimento a un discorso del maggio 2023, in cui la vicepresidente fece appunto una battuta sugli alberi di cocco.

Il riferimento ha sorpreso più di un non iniziato. In che modo l’albero di cocco è diventato un simbolo di sostegno per Kamala Harris? Di fatto da quando la vicepresidente si è ritrovata coinvolta nella corsa per la Casa Bianca, le noci di cocco hanno invaso i social network negli Stati Uniti.

“Signora Vicepresidente, siamo pronti ad aiutare”, ha scritto su X il senatore delle Hawaii Brian Schatz, una volta annunciata al mondo la notizia del ritiro del presidente Joe Biden. E il senatore ha accompagnato il post con una foto che mostra un uomo – lui stesso, a quanto pare – che si arrampica su un albero di cocco.

Ma da cosa viene il ricorso all’immagine della noce di cocco?

L’anno scorso alla Casa Bianca, parlando di pari opportunità nell’istruzione, Kamala Harris concluse il suo discorso con il seguente aneddoto. “Mia madre a volte era un po’ severa con noi e diceva: ‘Non so cosa c’è che non va in voi ragazzi. Credete di essere appena caduti giù da un albero di cocco?'”

Ritenuta incomprensibile e senza un evidente collegamento con l’argomento, l’affermazione al tempo venne derisa, diventando per la prima volta virale. Poi la performance catastrofica di Joe Biden durante il dibattito del 27 giugno con Donald Trump gli ha dato una seconda vita.

Ma questa volta, l’albero di cocco è diventato un simbolo di sostegno a Kamala Harris, con gli utenti di Internet che all’inizio hanno utilizzato giochi di parole, emoticon e immagini di noci di cocco per spingere l’81enne democratico a dimettersi in favore della sua vicepresidente.

Da domenica, cioè dalla pubblicazione della lettera in cui Joe Biden ha rinunciato a candidarsi per un secondo mandato, l’albero ha avuto il suo momento di gloria. “Ho intenzione di arruolarmi nell’esercito del cocco (…). Lotterò per Kamala Harris”, dice con un pizzico di ironia un utente di X. Il simbolo ha preso piede anche tra gli alti funzionari democratici.

Il governatore dello stato dell’Illinois JB Pritzker, che ha proclamato il suo sostegno a Kamala Harris, ha risposto alle notizie della stampa sulle sue ambizioni politiche scrivendo: “Pensate che sia appena caduto da un albero di cocco ?». Al di là dell’aspetto comico, questa viralità illustra l’entusiasmo suscitato tra molti giovani democratici – almeno sui social network – dall’irruzione sulla scena di Kamala Harris, mentre questo elettorato sfuggvia sempre più all’ottuagenario Biden.

Di origine indiana e giamaicana, molto più giovane (59 anni) del candidato repubblicano Donald Trump (78 anni), Kamala Harris intende capitalizzare questa voga.