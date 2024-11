Usa2024, Salvini: tra me e Meloni non c’è corsa a ‘trumpianità’

Roma, 6 nov. (askanews) – Matteo Salvini non ha ancora sentito il rieletto presidente americano Trump perché “è tardi, penso abbia passato ore impegnative. Sicuramente un viaggio negli Usa è una cosa a cui stiamo lavorando”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega interpellato dai cronisti alla Camera dopo il question time.

A chi gli domandava se si sente più trumpiano di Giorgia Meloni, Salvini ha risposto: “Non c’è la corsa alla trumpianità. Sono contento, tra mille ironie di qualche fine politologo e famoso giornalista, di non aver mai nascosto le mie simpatie per Trump. La sua elezione è una buona notizia per tutti, anche per quelli che adesso si stanno facendo camomille, tisane e Maalox”.