Usa2024, Trump conquista Nord Carolina, raggiunge 230 grandi elettori

Roma, 6 nov. (askanews) – L’ex presidente americano Donald Trump controlla lo stato chiave della Carolina del Nord con il 50,8% dei consensi secondo i dati pubblicati da Associated Press che gli ha assegnato la vittoria nel primo “swing state”. Ottenendo altri 16 voti elettorali al momento Trump ha 230 grandi elettori contro i 205 della sfidante Kamala Harris, dato che lo avvicina alla Casa Bianca anche se si attendono i risultati degli altri sei stati contesi.

Alla festa elettorale di Trump, la folla è esplosa in applausi, con alcuni sostenitori che hanno alzato pugni in aria urlando “combattere, combattere, combattere”. Il miliardario Elon Musk, fervente sostenitore di Trump, ha pubblicato un breve messaggio su X: “Gioco, partita e incontro”, riferendosi al vantaggio nei risultati.

Vincendo la Carolina del Nord, Trump ha diverse opzioni per raggiungere la soglia dei 270 voti elettorali: può raggiungere il numero magico vincendo in Georgia (16 voti) e Pennsylvania (19 voti) o vincendo in Georgia (16 voti), Michigan (15 voti) e Wisconsin (10 voti). Può anche ottenere la Casa Bianca vincendo in Wisconsin (10 voti) e Arizona (11 voti), così come altre combinazioni che coinvolgono il Nevada (6 voti). Ma ciò richiederebbe di rompere il muro blu degli stati settentrionali Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, tema su cui ancora la campagna Dem punta per fermare l’ondata rossa.

Attualmente Trump è avanti nello spoglio in Georgia (51%-48,3%) dove è stato scrutinato il 91% delle schede, in Michigan (51,5-46,7%), Wisconsin (50,9-47,6%), Pennsylvania (51,4-47,7%) dove lo spoglio è all’81% e Arizona, dove la corsa è più serrata con un testa a testa intorno al 49% per entrambi. Dal Nevada ancora non arrivano dati.