Usa2024, Trump contro Taylor Swift per appoggio a Harris: lo pagherà

Roma, 11 set. (askanews) – Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump ha liquidato l’appoggio della pop star Taylor Swift alla candidata democratica Kamala Harris, annunciato da Swift pochi minuti dopo il dibattito su Abc, avvertendo la cantante che pagherà il prezzo di questo sostegno: “Non sono un fan di Taylor Swift… probabilmente ne pagherà il prezzo sul mercato”, ha detto Trump in un’intervista a Fox News.

Taylor Swift ha annunciato su Instagram che voterà per Kamala Harris alle elezioni presidenziali di novembre, subito dopo la fine del dibattito televisivo con Trump su Abc. “Esprimerò il mio voto per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che le sostenga. Penso che sia una leader ferma e

dotata e credo che possiamo realizzare molto di più in questo

paese se ci lasciamo guidare dalla calma e non dal caos. Sono

stata così incoraggiata e colpita dalla sua scelta del compagno

di corsa Tim Walz, che da decenni difende i diritti LGBTQ+, la

fecondazione in vitro e il diritto delle donne al proprio corpo”, ha spiegato Taylor Swift nel post sul social network.