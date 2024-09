Usa2024, Trump: democratici sono “una minaccia per la democrazia”

Roma, 11 set. (askanews) – L’FBI non è ancora certa del motivo per cui un giovane abbia aperto il fuoco durante un comizio di Trump in Pennsylvania a luglio, ferendo l’ex presidente e uccidendo un partecipante. Ma al dibattito per le presidenziali su Abc, l’ex presidente repubblicano ha detto che la sua sfidante Kamala Harris e altri democratici lo avevano definito una “minaccia per la democrazia” e avrebbero così scatenato l’attacco.

“Probabilmente ho preso una pallottola in testa per le cose che dicono di me. Parlano di democrazia, io sono una minaccia per la democrazia? Loro sono la minaccia per la democrazia”, ha detto Trump, prima di tirare in ballo l’indagine sull’influenza russa che lo aveva tormentato durante il suo primo mandato.

Il moderatore David Muir lo ha poi interrotto, dicendo: “Abbiamo molto da fare”.