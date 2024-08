Vannacci “Oro memorabile, contentissimo per azzurre volley”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono estremamente contento che la squadra femminile di pallavolo abbia vinto questo oro: è un oro memorabile, complimenti a tutte le nostre atlete, a tutte le donne che ci hanno portato sul podio”. Così Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, commenta a Italpress il successo delle ragazze azzurre del ct Velasco ai Giochi Olimpici di Parigi2024. “Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili – ha aggiunto Vannacci, tornando sulle polemiche nate da alcuni passaggi del suo libro ‘Il mondo al contrariò – Rinnovo i miei complimenti a tutta la squadra”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).